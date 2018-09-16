Хуситскую ракету перехватила саудовская ПРО

Силы безопасности Саудовской Аравии перехватили запущенную хуситами ракету с территории Йемена. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, ракета была направлена на жилые районы промышленного города Джихан, но была перехвачена Силами безопасности страны. "Никаких жертв или повреждений не было зарегистрировано, когда ракета была перехвачена", - сказал официальный представитель коалиции, сражающейся с хуситами на территории Йемена, Турки Аль-Малики.