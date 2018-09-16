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Хуситскую ракету перехватила саудовская ПРО

Система ПРО
08:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: С территории Йемена хуситами на территорию Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета, которую перехватили силы ПРО над городом Джихан.

Силы безопасности Саудовской Аравии перехватили запущенную хуситами ракету с территории Йемена. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, ракета была направлена на жилые районы промышленного города Джихан, но была перехвачена Силами безопасности страны. "Никаких жертв или повреждений не было зарегистрировано, когда ракета была перехвачена", - сказал официальный представитель коалиции, сражающейся с хуситами на территории Йемена, Турки Аль-Малики.

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Новости мира, Джихан, Йемен, ПРО, Ракета, Саудовская Аравия.
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