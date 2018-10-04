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Конец "дружбы": Представители Ирана и США обменялись оскорблениями

США - Иран
04:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: delo.ua

Новости мира: Зариф назвал американские власти преступным режимом после решения США о выходе из договора с Ираном.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выступил с критикой в адрес США, назвав власти страны "преступным режимом" после решения США о выходе из договора о дружбе с Ираном.

"США отказались от СВПД, многостороннего соглашения, закрепленного резолюцией СБ ООН 2231, заявляя, что они хотят двустороннего соглашения с Ираном. Сегодня США вышли из действующего договора США-Иран после того, как международный суд ООН постановил прекратить нарушение этого договора путем наложения санкций на иранцев. Преступный режим", - написал Дж.Зариф в Twitter в среду.

В ответ на заявление Дж.Зарифа советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе брифинга назвал Иран "режимом-изгоем" и заявил, что не готов всерьез воспринимать критику Ирана в адрес США.

Ранее в среду Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.

Дж.Зариф назвал решение суда ООН провалом США и победой верховенства права.

В США, в свою очередь, заявили, что решение суда стало поражением для Ирана.

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Новости мира, Джавад Зариф, Джон Болтон, Иран, США.
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