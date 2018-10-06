День Независимости Украины

Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
Новости: В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
Новости: Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

В Ираке в результате двойного взрыва погиб один человек, еще 16 получили ранения

Взрыв в Ираке
16:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В иракской провинции Салах-эд-Дин взорвались две бомбы в бывших опорных пунктах "ИГИЛ", погиб один человек, еще 16 получили ранения.

В иракском городе Фаллуджа и провинции Салах-эд-Дин произошли два взрыва, в результате чего погиб один человек и ранены не менее 16 человек. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местную полицию.

"Полиция заявила, что две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки "ИГИЛ" в центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены не менее 16", - говорится в сообщении.

Первый инцидент произошел в городе Фаллуджа западнее Багдада, где взорвалась припаркованная машина. Ранения получили двое охранников и трое мирных жителей.

Иран нанес ракетный удар по боевикам в Сирии

Вторая атака была нацелена на автобус, перевозивший сотрудников нефтеперерабатывающего завода "Аль-Синия" в районе Бейджи в провинции Салах-эд-Дин. По словам полицейских, в результате второго взрыва погиб один работник и ранены еще 11 человек. Нападение произошло на автомагистрали Бейджи севернее Багдада. Ответственность за атаки пока что не взяла ни одна из террористических организаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, В Ираке взорвались бомбы, Взрывы в Ираке, Погибший, Раненые, Салах-эд-Дин, Фаллуджа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Оппозиция начала вывод войск из Идлиба На МКС полетит арабский космонавт Сегодня в Иракском Курдистане проходят парламентские выборы

Последние новости

UFC 229. Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании (Видео) На Львовщине возобновили водоснабжение Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов"
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
05 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
18:22 Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине
18:22 Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов
18:15 Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах
18:03 В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура
18:02 Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь