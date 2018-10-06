В Ираке в результате двойного взрыва погиб один человек, еще 16 получили ранения

В иракском городе Фаллуджа и провинции Салах-эд-Дин произошли два взрыва, в результате чего погиб один человек и ранены не менее 16 человек. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местную полицию.

"Полиция заявила, что две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки "ИГИЛ" в центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены не менее 16", - говорится в сообщении.

Первый инцидент произошел в городе Фаллуджа западнее Багдада, где взорвалась припаркованная машина. Ранения получили двое охранников и трое мирных жителей.

Вторая атака была нацелена на автобус, перевозивший сотрудников нефтеперерабатывающего завода "Аль-Синия" в районе Бейджи в провинции Салах-эд-Дин. По словам полицейских, в результате второго взрыва погиб один работник и ранены еще 11 человек. Нападение произошло на автомагистрали Бейджи севернее Багдада. Ответственность за атаки пока что не взяла ни одна из террористических организаций.