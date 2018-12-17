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Убийство Хашогги: В Саудовской Аравии отреагировали на резолюции Сената США

Убийство Хашогги: В Саудовской Аравии отреагировали на резолюции Сената США
04:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Саудовское МИД считает обвинения кронпринца Сенатом США вмешательством в дела Эр-Рияда.

Саудовская Аравия считает принятые в четверг американскими сенаторами резолюции вмешательством в дела королевства и отвергает обвинения в ответственности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Об этом в воскресенье заявило министерство иностранных дел Саудовской Аравии, передает УНН.

"Саудовская Аравия отвергает высказанную недавно Сенатом США позицию, которая опирается на необоснованные претензии и утверждения и представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональный и международный статус, — приводит заявление ведомства Саудовское агентство печати. — Эр-Рияд подтверждает свою приверженность дальнейшему развитию отношений с Соединенными Штатами, однако выражает обеспокоенность по поводу (таких) позиций".

В четверг Сенат США принял две резолюции, в которых положил на кронпринца ответственность за убийство саудовского журналиста Хашогги, а также потребовал от исполнительной ветви власти США прекратить поддержку военной операции Эр-Рияда в Йемене. Резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон намерен оставаться надежным партнером Эр-Рияда, несмотря на ситуацию, вызванную убийством саудовского журналиста.

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Саудовская Аравия, Сенат США, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, Джамаль Хашогги.
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