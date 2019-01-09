В Ираке подорвали автомобиль: есть жертвы

Новости мира: На севере Ирака в городе Тикрит произошел взрыв, погибли трое людей.

В иракском городе Тикрит в результате подрыва автомобиля погибли трое человек, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает Anadolu.

"По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва автомобиля в северо-иракском городе Тикрит во вторник", - информируют в местной полиции.

Как отмечается, машина взорвалась возле местного отделения полиции.

Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за взрыв, однако иракская власть возлагает вину на террористов ИГИЛ.

Напомним, коалиция по борьбе с ИГИЛ опубликовала обновленные данные о жертвах среди мирного населения.