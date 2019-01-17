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Египет накрыла сильная песчаная буря

Египет накрыла сильная песчаная буря
05:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: 16 января песчаная буря накрыла Каир и ряд египетских портовых городов.

В Египте столицу и ряд портовых городов накрыла сильная песчаная буря, спровоцированная мощными ветрами. Об этом сообщает Reuters.

«Огромная туча пыли накрыла в среду Каир и ряд египетских портовых городов. Причиной стала мощная песчаная буря и сильный ветер, которые уже заставили порта Суэц и Зеитият прекратить свою работу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что природная стихия стала причиной задержки рейсов в аэропорту столицы. Многие жители Каира пережидают бурю в домах, а также носят медицинские маски. На дорогах видимость ограничена. Информации о пострадавших пока нет.

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Египет, Песчаная буря, В Египте песчаная буря.
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