Египет накрыла сильная песчаная буря

Новости мира: 16 января песчаная буря накрыла Каир и ряд египетских портовых городов.

В Египте столицу и ряд портовых городов накрыла сильная песчаная буря, спровоцированная мощными ветрами. Об этом сообщает Reuters.

«Огромная туча пыли накрыла в среду Каир и ряд египетских портовых городов. Причиной стала мощная песчаная буря и сильный ветер, которые уже заставили порта Суэц и Зеитият прекратить свою работу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что природная стихия стала причиной задержки рейсов в аэропорту столицы. Многие жители Каира пережидают бурю в домах, а также носят медицинские маски. На дорогах видимость ограничена. Информации о пострадавших пока нет.