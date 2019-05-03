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НАТО и Ирак усилят сотрудничество в развитии оборонного образования

НАТО и Ирак усилят сотрудничество в развитии оборонного образования
17:03 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: fakty.com.ua

Новости мира: В Альянсе сосредоточат внимание на трех учебных заведениях Ирака для реализации образовательной программы по развитию военного образования страны.

Как сообщается на сайте Альянса, с 7 по 11 апреля этого года эксперты ведомства совершили поездку в Ирак в один из военных университетов Багдада. Встреча состоялась при поддержке миссии НАТО Ирака в рамках программы по содействию развития военных учебных заведений и дальнейшему реформированию структур национальной безопасности.

На встрече с представителями Учебного управления Министерства обороны Ирака, руководства Военного университета обороны, а также с сотрудниками нескольких государственных военных колледжей обсудили планы по разработке учебных программ, а также повышению квалификации преподавательского состава и улучшению возможностей военных учебных заведений.

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Комплексная программа станет инструментом для внедрения реформ в оборонной отрасли. Ее разрабатывают для индивидуальной практической поддержки отдельных стран. В частности, с ее помощью развиваются отдельные факультеты, создаются учебные программы и проводятся консультации с партнерами программы. Все это позволяет укрепить обороноспособность страны-участницы данной инициативы, и даже созданию институтов по военным направлениям.

Так, в рамках данной программы представители Североатлантического Альянса приняли участие в церемонии выпуска курса английского языка Института обороны. Также эксперты НАТО подготовили отчет, который будет использован для определения дальнейших шагов в рамках сотрудничества с Ираком, в частности, руководством Университета обороны. Аналогичные программы на сегодняшний день внедрили в 14 странах Востока, среди которых Афганистан, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Республике Молдова, Северной Македонии, Монголии, Сербии, Украина и пр.

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Все по теме:

НАТО, Ирак, Представители, Реформа, Миссия, Эксперты, Альянс, Учебное заведение, Военное образование.
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