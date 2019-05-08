Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Война в Сирии: 150 граждан покинули страну в течении недели

Война в Сирии: 150 граждан покинули страну в течении недели
11:10 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: telegraf.com.ua

Новости мира: В течении недели из сирийских провинций Идлиб и Алеппо массово бежали более 150 тысяч человек, о чем говорят данные Управления ООН по гуманитарным вопросам.

Статистическую информацию привел представитель ООН (ОСНА) Дэвид Свансон. "Десятки тысяч людей бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от войны. В результате авианалетов во вторник, 7 мая, погибли 13 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Свансон заявил, что был "встревожен" недавними сообщениями о воздушных ударах по жилым районам и гражданской инфраструктуре в Сирии, в результате чего были убиты и ранены сотни мирных жителей.

С конца апреля, согласно данным OCHA, в частично захваченном повстанцами регионе не менее двенадцати больниц и десяти школ подверглись бомбардировкам. Три сотрудника больниц были убиты. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, во вторник в результате очередных нападений на деревни в провинциях Идлиб и Хама были убиты 13 мирных жителей. В результате боев погибли 53 бойца с обеих сторон.

Эскалация в секторе Газа: Стороны достигли соглашения о прекращении огня

За минувшие дни российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы значительно усилили атаки на регион. Как сообщалось, с апреля в Сирии продолжается масштабная военная кампания сил России и режима Асада в регионах Хама и Идлиб, несмотря на то, что эти территории входят в “демилитаризованные зоны”, о которых президенты Турции и РФ договорились 17 сентября прошлого года.

По данным Союза медицинской помощи и реагирования, в результате нынешней эскалации беженцами стали свыше 230 тыс. человек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Беженцы, Жители, ООН, Жертвы, Война, Население, Алеппо, Статистика, Опасность, Провинция, Бегство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь