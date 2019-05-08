Война в Сирии: 150 граждан покинули страну в течении недели

Новости мира: В течении недели из сирийских провинций Идлиб и Алеппо массово бежали более 150 тысяч человек, о чем говорят данные Управления ООН по гуманитарным вопросам.

Статистическую информацию привел представитель ООН (ОСНА) Дэвид Свансон. "Десятки тысяч людей бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от войны. В результате авианалетов во вторник, 7 мая, погибли 13 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Свансон заявил, что был "встревожен" недавними сообщениями о воздушных ударах по жилым районам и гражданской инфраструктуре в Сирии, в результате чего были убиты и ранены сотни мирных жителей.

С конца апреля, согласно данным OCHA, в частично захваченном повстанцами регионе не менее двенадцати больниц и десяти школ подверглись бомбардировкам. Три сотрудника больниц были убиты. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, во вторник в результате очередных нападений на деревни в провинциях Идлиб и Хама были убиты 13 мирных жителей. В результате боев погибли 53 бойца с обеих сторон.

За минувшие дни российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы значительно усилили атаки на регион. Как сообщалось, с апреля в Сирии продолжается масштабная военная кампания сил России и режима Асада в регионах Хама и Идлиб, несмотря на то, что эти территории входят в “демилитаризованные зоны”, о которых президенты Турции и РФ договорились 17 сентября прошлого года.

По данным Союза медицинской помощи и реагирования, в результате нынешней эскалации беженцами стали свыше 230 тыс. человек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.