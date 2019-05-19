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Район рядом с посольством США в столице Ирака подвергся ракетному удару

Район рядом с посольством США в столице Ирака подвергся ракетному удару
22:56 Вс, 19 Май 2019 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Район у посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.

Район рядом с посольством США в "зеленой зоне" Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает УНН.

По данным телеканала, по меньшей мере один реактивный снаряд разорвался вблизи американской дипмиссии. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Как отмечает телестанция, согласно предварительной информации, удар был направлен именно против посольства США.

"Зеленая зона" - тщательно охраняется иракской столицей. Она появилась на площади в 10 кв. км после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году и официально называлась "международная зона". Однако в СМИ прижилось название "зеленая зона", в том числе потому, что это место считалось едва ли не самое безопасное во всем Ираке, который в те годы погружался в затяжной внутренний конфликт. Силы международной коалиции под руководством США превратили его в неприступную крепость, разместив там свою администрацию.

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На территории зоны, окруженной многометровым забором и колючей проволокой, где до войны располагались дворцы Хусейна, госучреждения, дома и виллы чиновников, появились органы власти новых руководителей страны, включая парламент.

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Ирак, Посольство США, Багдад, Ракетный обстрел.
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