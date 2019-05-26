В Израиле прошел многотысячный митинг против Нетаньяху

Новости мира: Тысячи израильтян вышли на митинг против Нетаньяху.

Участники многотысячного митинга в центре Тель-Авива подвергли критике намерения Биньямина Нетаньяху ограничить полномочия верховного суда Израиля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Десятки тысяч протестующих собрались на площади возле Тель-Авивского музея изобразительных искусств на первый митинг израильской оппозиции после выборов в Кнессет 9 апреля”, - говорится в сообщении.

Собравшиеся протестовали против попыток Нетаньяху внести поправки в законодательство, которые ограничат полномочия верховного суда Израиля.

Демонстранты выступили против стремления главы кабмина сформировать коалицию с правыми и ультраортодоксальными партиями, что, по мнению протестующих, может ослабить судебную систему и демократию в стране.

"Мы не будем хранить молчание, не поддадимся ненависти и не пойдем на поводу у провокаций. Мы не позволим превратить Израиль в частные владения султана", - заявил на митинге Бени Ганц, бывший глава генштаба Армии обороны Израиля и сопредседатель центристского блока партий "Кахоль-Лаван".

Помимо этой политсилы, организаторами акции протеста выступили левоцентристская социал-демократическая партия "Авода" и социал-демократическая "Мерец".