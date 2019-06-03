Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
Зеркаль анонсировала рассмотрение судом в Гааге возражений РФ по иску Украины
Зеркаль анонсировала рассмотрение судом в Гааге возражений РФ по иску Украины
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

Бахрейн разрешил фирмам с иностранным капиталом добывать нефть на территории страны

Бахрейн разрешил фирмам с иностранным капиталом добывать нефть на территории страны
00:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира: Бахрейн позволил добывать нефть на своей территории фирмам с иностранным капиталом.

Королевство Бахрейн разрешило компаниям с иностранным капиталом вести непосредственную разработку нефтяных и газовых месторождений на своей территории.

Об этом говорится в указе премьер-министра королевства шейха Халифы бен Сальмана Аль Халифы, который цитирует бахрейнское агентство новостей, передает УНН со ссылкой также на Reuters.

Согласно указу главы кабинета министров, "компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства".

Прогноз ООН: Цены на нефть в 2019 году будут ниже ранее прогнозируемых

Отмечается, что для начала деятельности таких фирм в Бахрейне, "иностранной материнской компании необходимо иметь подписанный (или находящийся на завершающей стадии подписания) договор с правительством королевства о разработке и производстве нефти и/или природного газа в стране".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Нефтедобыча, Бахрейн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
02 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
03 Ученые определили связь между IQ человека и музыкой, которую он слушает
04 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
05 Dzidzio довели до слез: что известно о втором выпуске "Голос.Діти-5"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
В ХДС/ХСС высказались за сохранение правящей коалиции Германии
В ХДС/ХСС высказались за сохранение правящей коалиции Германии
Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь