Пассажирский поезд в Израиле сбил верблюда

Новости мира: На железной дороге Израиля произошел смертельный инцидент с участием поезда и верблюда.

На юге Израиля пассажирский поезд наехал на верблюда, сообщает УНН со ссылкой на израильский 9 канал.

Так, пассажирский поезд, который следовал на север, врезался в оказавшегося на рельсах верблюда в районе Кирьят-Гата.

Поезд не смог продолжить движение из-за серьезных повреждений. Движение на этом участке железнодорожной ветки было приостановлено, что могло повлечь за собой задержки в прибытии поездов на другие станции.

Каким образом верблюд оказался на пути поезда и получил ли он повреждения, пока неизвестно.