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Пассажирский поезд в Израиле сбил верблюда

Пассажирский поезд в Израиле сбил верблюда
15:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: На железной дороге Израиля произошел смертельный инцидент с участием поезда и верблюда.

На юге Израиля пассажирский поезд наехал на верблюда, сообщает УНН со ссылкой на израильский 9 канал.

Так, пассажирский поезд, который следовал на север, врезался в оказавшегося на рельсах верблюда в районе Кирьят-Гата.

Поезд не смог продолжить движение из-за серьезных повреждений. Движение на этом участке железнодорожной ветки было приостановлено, что могло повлечь за собой задержки в прибытии поездов на другие станции.

Как верблюды выживают в пустыне?

Каким образом верблюд оказался на пути поезда и получил ли он повреждения, пока неизвестно.

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Израиль, Поезд, Железная дорога, Верблюд.
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