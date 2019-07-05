РФ отправила в Сирию десантный корабль

Российский большой десантный корабль «Орск» прошел проливы Босфор и Дарданеллы и вошел в Средиземное море.
Об этом пишет “Эхо Москвы”.
СМИ полагают, что корабль направляется в сирийской порт Тартус, где расположена российская база.
Отмечается, что это уже третий поход БДК «Орск» в Сирию в текущем году.
Напоминаем, Россия, вмешиваясь в вооруженный конфликт в Сирии, стала соучастников преступлений режима Башара Асада. Об этом написал в соцсетях глава Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии (SMDK) Абдуррахман Мустафа.