РФ отправила в Сирию десантный корабль

Новости мира: В Сирию отправлен российский десантный корабль "Орск".

Российский большой десантный корабль «Орск» прошел проливы Босфор и Дарданеллы и вошел в Средиземное море.

Об этом пишет “Эхо Москвы”.

СМИ полагают, что корабль направляется в сирийской порт Тартус, где расположена российская база.

Отмечается, что это уже третий поход БДК «Орск» в Сирию в текущем году.

Напоминаем, Россия, вмешиваясь в вооруженный конфликт в Сирии, стала соучастников преступлений режима Башара Асада. Об этом написал в соцсетях глава Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии (SMDK) Абдуррахман Мустафа.