Иран уже превысил лимит запасов урана и готов наращивать объемы обогащения

Новости мира: Иран заявил о готовности к наращиванию объемов обогащения урана.

Главный помощник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбара Велаяти заявил, что Исламская Республика готова обогащать уран сверх уровня, установленного в ядерной сделке Тегерана в 2015 году, как раз перед крайним сроком, установленным в воскресенье для Европы, чтобы предложить новые условия соглашения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

В его видеообращении, как сообщается, содержалось упоминание о том, что "американцы напрямую и европейцы косвенно нарушили соглашение".

Велаяти сказал, что увеличение обогащения урана было "единодушно согласовано каждым элементом истеблишмента".

"Мы будем показывать реакцию в геометрической прогрессии настолько, насколько они ее нарушают. Мы уменьшаем наши обязательства настолько, насколько они уменьшают их", - сказал Велаяти.

"Если они вернутся к выполнению своих обязательств, мы тоже сделаем это", - добавил он.

Как сообщалось ранее, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о необходимости оказывать давление на Иран, чтобы заставить его отказаться от своих ядерных амбиций.

В начале этой недели в МАГАТЭ проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерным соглашением.