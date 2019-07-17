Иран в ответ на предложение США: Ракеты не подлежат обсуждению

Новости мира: Иран в ответ на заявление США отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами.

Иранская программа по баллистическим ракетам ни при каких условиях не подлежит обсуждению с другими странами.

Об этом говорится в заявлении иранской миссии при Организации Объединенных Наций, сообщает CNN.

"Ракеты Ирана и его ракеты абсолютно и ни при каких условиях не подлежат обсуждению ни с кем, ни с какой-либо страной", - говорится в заявлении.

Заявление было выпущено в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео на заседании кабинета министров Белого дома о том, что Иран дал понять о своей готовности вести переговоры относительно своей программы баллистических ракет.

"Впервые иранцы заявили, что готовы вести переговоры о своей ракетной программе, - сказал накануне Помпео, добавив, что эта новость появилась в течение последних нескольких дней, - У нас будет возможность договориться о сделке, которая фактически не позволит Ирану получить ядерное оружие".

Напомним, в минувшие выходные президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов к переговорам, если Вашингтон отменит санкции и вернется к ядерной программе 2015 года.