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Рухани напомнил ЕС о необходимости спасения СВПД

Рухани напомнил ЕС о необходимости спасения СВПД
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Ирана призывает лидеров стран ЕС поторопиться для спасения ядерного соглашения.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал Европу ускорить усилия по спасению ядерного соглашения 2015 года.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает AFP.

«Европа должна ускорить свои усилия по реализации законных интересов Ирана и добиться прекращения огня экономической войны (со стороны Вашингтона) против Ирана», - сказал он.

Рухани также отметил, что Тегеран полон решимости использовать «все возможности для сохранения знакового соглашения».

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Он также предупредил Макрона, что «упущенные возможности» вынудят Иран отказаться от обязательств по соглашению, после того как страна уже отказалась от некоторых ограничений по сделке в мае.

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Все по теме:

ЕС, Франция, Иран, Хасан Рухани, Ядерное соглашение, Ядерная сделка, Эммануэль Макрон, СВПД.
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