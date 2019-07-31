Иран не станет прекращать регулярные испытания ракет

Новости мира: Испытания ракет, по мнению властей Ирана, являются обычной практикой по всему миру.

Вооруженные силы Ирана продолжат ракетные испытания на регулярной основе в соответствии с планом, сообщило в среду агентство ИРНА со ссылкой на Минобороны Ирана.

"Эти действия (испытания ракет - ред.) являются обычной практикой по всему миру, - заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами. - Наши вооруженные силы выполняют свои функции, в том числе на регулярной основе проводят ракетные испытания".

Он добавил, что исследовательские программы вооруженных сил, включая и испытания, развиваются и проводятся каждый год.

Ранее в июле Иран провел испытание баллистической ракеты Shabaab-3 средней дальности.