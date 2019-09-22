Иран готовит презентацию мирного плана на ГА ООН

Новости мира:Иран на сессии Генассамблее ООН планирует продвигать мирную инициативу по Персидском заливе.

Президент Ирана Хасан Рухани намерен на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке представить план по усилению безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, сообщает DW.

Выступление президента Ирана на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября.

"Инициативой "Коалиция надежды" мы хотим представить в ООН мирный план для Персидского залива и Ормузского пролива", - сказал Рухани в выступлении на военном параде в Тегеране.

Иран предлагает, чтобы за безопасностью судоходства следила коалиция стран Персидского залива без участия других государств, поскольку их присутствие "усилит неопределенность в регионе". "Внешнее вмешательство является проблематичным и опасным для Персидского залива", - подчеркнул Рухани.

По его мнению, вопрос следует решать исключительно на региональном уровне.

Рухани утверждает, что для этого Иран готов урегулировать все разногласия со странами Персидского залива. По его словам, Тегеран стремится к дружбе и братству со всеми странами региона и "протягивает им руку".

Как сообщалось, в июле США объявили о намерении создать коалицию, участники которой будут патрулировать стратегические воды возле Ирана и Йемена.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Тегеран в нападениях на коммерческие корабли в районе Персидского залива. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд сообщил, что Пентагон разработал специальный план согласно которому вооруженные силы США должны быть обеспечены разведывательной информацией о ситуации в регионе относительно кораблей союзников, которые будут осуществлять патрулирование.

Ранее немецкое правительство сомневалось по поводу возможного участия страны в военно-морской миссии в Ормузском проливе под руководством Вашингтона. В то же время в Берлине не исключили, что могут согласиться на подобную миссию, если в ней будут участвовать только европейские государства.