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Иран готовит презентацию мирного плана на ГА ООН

Иран готовит презентацию мирного плана на ГА ООН
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран на сессии Генассамблее ООН планирует продвигать мирную инициативу по Персидском заливе.

Президент Ирана Хасан Рухани намерен на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке представить план по усилению безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, сообщает DW.

Выступление президента Ирана на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября.

"Инициативой "Коалиция надежды" мы хотим представить в ООН мирный план для Персидского залива и Ормузского пролива", - сказал Рухани в выступлении на военном параде в Тегеране.

Иран предлагает, чтобы за безопасностью судоходства следила коалиция стран Персидского залива без участия других государств, поскольку их присутствие "усилит неопределенность в регионе". "Внешнее вмешательство является проблематичным и опасным для Персидского залива", - подчеркнул Рухани.

По его мнению, вопрос следует решать исключительно на региональном уровне.

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Рухани утверждает, что для этого Иран готов урегулировать все разногласия со странами Персидского залива. По его словам, Тегеран стремится к дружбе и братству со всеми странами региона и "протягивает им руку".

Как сообщалось, в июле США объявили о намерении создать коалицию, участники которой будут патрулировать стратегические воды возле Ирана и Йемена.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Тегеран в нападениях на коммерческие корабли в районе Персидского залива. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд сообщил, что Пентагон разработал специальный план согласно которому вооруженные силы США должны быть обеспечены разведывательной информацией о ситуации в регионе относительно кораблей союзников, которые будут осуществлять патрулирование.

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Ранее немецкое правительство сомневалось по поводу возможного участия страны в военно-морской миссии в Ормузском проливе под руководством Вашингтона. В то же время в Берлине не исключили, что могут согласиться на подобную миссию, если в ней будут участвовать только европейские государства.

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Иран, Персидский залив, Хасан Рухани, Ормузский пролив.
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