У берегов Сокотры пропал паром: на борту было 55 человек

Новости мира:У берегов Йемена пропал паром с 55 пассажирами.

У берегов острова Сокотра в Йемене пропал паром с 55 пассажирами, сообщает агентство SABA.

Согласно информации, судно вышло из порта в Эль-Махра, однако вскоре связь с ним была утеряна.

Как сообщил заместитель губернатора Сокотры Раид аль-Джариби, начата поисково-спасательная операция, поддержку которой оказывает Арабская коалиции, возглавляемая Саудовской Аравией.

По его словам, паром покинул порт Эль-Махра в среду. На судне отсутствует спутниковый передатчик, поэтому местонахождение парома неизвестно.