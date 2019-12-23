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Сын Хашогги отреагировал на решение саудовского суда

Сын Хашогги отреагировал на решение саудовского суда
20:42 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Старший сын Хашогги прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии.

Старший сын убитого журналиста Джамаля Хашогги Салах поддержал решение суда Саудовской Аравии, который приговорил к смертной казни пять человек, осужденных по делу об убийстве Хашогги, сообщает в понедельник издание Arab News.

"Сегодня судебная власть показала нам, детям покойного Джамаля Хашогги, правосудие. Мы выражаем наше доверие судебной системе Саудовской Аравии на всех уровнях - в ее служении и достижении справедливости. Слава Богу", - написал Салах на арабском языке в твиттере.

"Справедливость судебной власти основывается на двух принципах - честности и быстром судебном разбирательстве, где нет места ни предвзятости, ни промедлению", - добавил он.

Еще трех преступников приговорили к тюремным срокам в общей сложности на 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.

Убийство журналиста Хашогги: в Саудовской Аравии вынесли пять смертных приговоров

Бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани допросили в ходе расследования, но против него обвинения предъявлены не были. Аль-Кахтани лишился своего поста после убийства Хашогги.

Суд не нашел достаточных оснований, чтобы признать виновным по этому делу бывшего замглавы саудовской разведки Ахмада аль-Асири. Его также освободили от должности вскоре после убийства Хашогги.

Однако в МИД Турции подвергли приговор саудовского суда критике и указали, что суд не прояснил ключевые моменты убийства Хашогги.

Принц Саудовской Аравии впервые прокомментировал убийство журналиста Хашогги

Хашогги, работавший на Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги были предъявлены обвинения 11 подданным, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири.

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Турция, Саудовская Аравия, Джамаль Хашогги.
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