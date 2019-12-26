В Саудовской Аравии после долгих дискуссий запретили ранние браки

Новости мира:Министерство юстиции Саудовской Аравии запретило ранние браки, установив минимальный возраст для вступления в брак 18 лет.

В Саудовской Аравии начал действовать запрет на ранние браки. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Согласно новым законам, минимальный возраст для вступления в брак теперь составляет 18 лет.

Все подобные запросы должны быть переданы в специализированный суд, который будет решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.

Ранее в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов.

В 2018 году гражданкам королевства разрешили водить машину и посещать футбольные матчи. Эти меры — часть программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации некоторых аспектов саудовского общества. Помимо прочего, он пообещал уравнять зарплаты мужчин и женщин.