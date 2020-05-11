В Сирии произошел взрыв, 20 человек пострадали и один погиб

Новости мира:В Сирии при взрыве пострадали 20 человек.

20 человек получили ранения, один человек погиб при взрыве взрывного устройства в городе Эль-Баб (провинция Алеппо). Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, инцидент произошел на одном из местных рынков.

Министерство национальной обороны Турции в Twitter сообщило, что в результате взрыва пострадали не менее 11 человек, погибших нет.

По информации ведомства, к организации взрыва могут быть причастны участники Рабочей партией Курдистана и "Сил народной самообороны".

Напомним, в Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна, более 40 человек погибли.