В Сирии произошел взрыв, 20 человек пострадали и один погиб

20 человек получили ранения, один человек погиб при взрыве взрывного устройства в городе Эль-Баб (провинция Алеппо). Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
По его данным, инцидент произошел на одном из местных рынков.
Министерство национальной обороны Турции в Twitter сообщило, что в результате взрыва пострадали не менее 11 человек, погибших нет.
По информации ведомства, к организации взрыва могут быть причастны участники Рабочей партией Курдистана и "Сил народной самообороны".
Напомним, в Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна, более 40 человек погибли.