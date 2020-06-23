СМИ: аэропорт Багдада опять обстреляли

Ракета упала в понедельник на территории международного аэропорта Багдада. Об этом со ссылкой на военных сообщило агентство Reuters.

По его данным, боеприпас был выпущен из населенного пункта, расположенного к западу от Багдада. Информации о значительном ущербе не поступало.

Пока не известно, кто стоит за этой атакой.

В Ираке периодически происходят подобные атаки и на других объектах, где обычно базируются военные США.

Кроме того, периодически происходят обстрелы "зеленой зоны" Багдада, в первую очередь из-за расположенного там американского посольства. Так, например, посреди июня под Багдадом обстреляли базу с американскими военными.