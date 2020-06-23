СМИ: аэропорт Багдада опять обстреляли

По его данным, боеприпас был выпущен из населенного пункта, расположенного к западу от Багдада. Информации о значительном ущербе не поступало.
Пока не известно, кто стоит за этой атакой.
В Ираке периодически происходят подобные атаки и на других объектах, где обычно базируются военные США.
Кроме того, периодически происходят обстрелы "зеленой зоны" Багдада, в первую очередь из-за расположенного там американского посольства. Так, например, посреди июня под Багдадом обстреляли базу с американскими военными.