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СМИ: аэропорт Багдада опять обстреляли

СМИ: аэропорт Багдада опять обстреляли
05:17 Сегодня Телеграф УНН
Ракета упала в понедельник на территории международного аэропорта Багдада. Об этом со ссылкой на военных сообщило агентство Reuters.

По его данным, боеприпас был выпущен из населенного пункта, расположенного к западу от Багдада. Информации о значительном ущербе не поступало.

Пока не известно, кто стоит за этой атакой.

В Ираке периодически происходят подобные атаки и на других объектах, где обычно базируются военные США.

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Кроме того, периодически происходят обстрелы "зеленой зоны" Багдада, в первую очередь из-за расположенного там американского посольства. Так, например, посреди июня под Багдадом обстреляли базу с американскими военными.

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Ирак, Багдад, Обстрелы.

Автор:

Телеграф
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