В Пакистане боевики напали на фондовую биржу, есть погибшие

В Пакистане в городе Карачи террористы пытались штурмовать торговый зал Пакистанской фондовой биржи. В результате перестрелки с полицией погибли десять человек.

В Пакистане десять человек погибли при нападении террористов на здание фондовой биржи в городе Карачи. Об этом сообщает Vice.

"Утром в понедельник, 29 июня, пакистанские силовики застрелили четырех вооруженных мужчин, которые якобы пытались штурмовать здание, в котором размещается торговый зал Пакистанской фондовой биржи (PSX) в городе Карачи. Отчеты утверждают, что один полицейский, четыре охранника здания PSX и один гражданский также погибли в ходе стрельбы", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, нападение началось чуть раньше 10 часов утра. Нападавшие пытались штурмовать здание, бросая гранаты на охранный пост перед зданием. Попытка штурма оказалась неудачной.

Армия освобождения Белуджистана (BLA) взяла на себя ответственность за нападение, позднее удалив соответствующее сообщение.

BLA-движение требует автономии для Белуджистана, самой большой провинции Пакистана. Группа была запрещена властями Пакистана в 2006 году. В 2019 году США признали BLA террористической организацией.