Сразу четыре небоскреба были взорваны за 10 секунд в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. К таким действиям обратились из-за реконструкции вблизи территории порта.

Максимальная высота зданий составляет 144 этажа. Комплекс взорвали по всем стандартам безопасности.

Кроме того, взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.

Напомним, что покидающие Кельбаджарский район армянские войска взорвали за собой воинскую часть, чтобы та не досталась Азербайджану.