Сразу четыре небоскреба были взорваны за 10 секунд в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. К таким действиям обратились из-за реконструкции вблизи территории порта.
Максимальная высота зданий составляет 144 этажа. Комплекс взорвали по всем стандартам безопасности.
Кроме того, взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.
Напомним, что покидающие Кельбаджарский район армянские войска взорвали за собой воинскую часть, чтобы та не досталась Азербайджану.