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Слепой с рождения: в Йемене 9-летний мальчик работает учителем в школе рядом с зоной боевых действий

Слепой с рождения: в Йемене 9-летний мальчик работает учителем в школе рядом с зоной боевых действий
01:27 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Йемене, в городе Таиз 9-летний мальчик проводит уроки для детей неподалеку от зоны боевых действий.

Об этом сообщили ВВС.

Так, в Йемене сотни детей каждый день приезжают на уроки в руины школы недалеко от места где проводятся боевые действия между правительством и повстанцами-хуситами.

Вот в таких условиях и преподает слепой девятилетний мальчик по имени Ахмет. Он приходит на занятия, когда учителя не могут этого сделать.

По данным Unicef, каждая пятая йеменская школа не работает. Но несмотря на повреждения учителя решили открыть ее, чтобы можно было продолжить обучение.

Стоит напомнить, что ранее в Англии взорвали 1-тонную немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Йемен.
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