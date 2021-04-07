В Египте нашли виновного в блокировке Суэцкого канала

Инцидент с контейнеровозом Ever Given, который 23 марта сел на мель в Суэцком канале, тем самым полностью заблокировав его почти не неделю, произошел из-за ошибки капитана судна.

Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа в интервью японскому агентству "Kyodo", передает EAD.

"Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости", — сказал Рабиа.

При этом он добавил, что результаты анализа имеющихся данных о ЧП укрепили мнение, что оно стало следствием человеческой ошибки.

Рабиа также отметил, что на контейнеровозе присутствовал лоцман от управления канала, но в очередной раз подчеркнул, что руководство Суэцкого канала не несет никакой ответственности за инцидент.

"Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности", — добавил он.

Как сообщалось, 23 марта в Суэцком канале в Египте из-за сильного ветра контейнеровоз Ever Given сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу.

Все попытки снять судно, упершееся носом и кормой в противоположные берега канала, с мели на протяжении 6 дней либо полностью проваливались, либо давали частичный результат.

При этом уже через день, 25 марта, ЧП привело к росту цен на нефть ввиду невозможности прохода танкеров с миллионами баррелей нефти через канал.

Помимо этого затор грозил вызвать дефицит кофе на европейском рынке.

28 марта ввиду безрезультатности попыток снять судно с мели президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал указание подготовиться к облегчению груза контейнеровоза.

Через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли. Как следствие, простой других кораблей обходился мировой экономике в почти $10 млрд ежедневно, а потому многие компании решили не ждать пока проход разблокируют, а направили свои судна в обход Африки.

Владелец компании Evergreen Marine , которой принадлежит корабль, Шой Кисен Кайшапопросил прощения у мировой общественности, осознавая какие убытки принес мировой торговле нанесла ситуация с его судном.

"Ever Given" удалось снять с мели только 29 марта.

Несмотря на освобождение прохода ситуация с "пробкой" из судов разрешилась далеко не сразу, поскольку с обеих сторон канала в ожидании прохода скопились более 400 судов.

Между тем, уже 6 апреля в Суэцком канале произошло новое ЧП и движение судов пришлось вновь остановить.