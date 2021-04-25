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После удара Дамаска по Израилю в Сирии атаковали иранский танкер, есть погибшие (фото)

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Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф

Три человека погиби в результате нападения на иранский топливозаправщик, произошедшего у берегов Сирии в субботу, 24 апреля. Это первый случай атаки иранского корабля со времен начала гражданской войны на территории Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщил глава базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека Абдель Рахман, пишет theguardian.

"По крайней мере, трое сирийцев были убиты, в том числе двое членов экипажа", - отметил Рахман.

По его словам, нет точной информации о причастности Израиля к этой атаке. Также не ясно, был ли задействован беспилотник или ракета.

Отметим, накануне, 22 апреля, Израиль  нанес удары, в результате которых был убит сирийский офицер и три солдата были ранены. Это стало ответом на ракетный обстрел по секретному ядерного объекту в еврейском государстве.

Напомним, война в Сирии идет уже около 10 лет. Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказывал "Телеграфу" какие государства принимают участие в этом конфликте.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Сирия, Иран, Израиль, Танкер, Обстрел.
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