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Канадская полиция ищет вареники, похищенные из украинской церкви

Вареники
14:50 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Злоумышленники похитили вареники из Украинской Католической церкви в городе Канора, поисками занимается Канадская Конная Полиция.

Канадские правоохранители расследуют похищение вареников из помещений Украинской Католической церкви в городе Канора (провинция Саскачеван). Преступление было совершено в ночь на 25 января.

Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Королевская Канадская Конная Полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещений Украинской Католической Церкви в городе Канора (Саскачеван) в течение ночи 24/25 января», - указал он.

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Новости мира, Вареники, Злоумышленники, Канада, Конная полиция, Похищение, Церковь.
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