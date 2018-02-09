Канадская полиция ищет вареники, похищенные из украинской церкви

Канадские правоохранители расследуют похищение вареников из помещений Украинской Католической церкви в городе Канора (провинция Саскачеван). Преступление было совершено в ночь на 25 января.

Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук.

Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує #ВикраденняВареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора #Саскачеван протягом ночі 24/25 січня: https://t.co/gcL4VPpwA3 — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 9 февраля 2018 г.

«Королевская Канадская Конная Полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещений Украинской Католической Церкви в городе Канора (Саскачеван) в течение ночи 24/25 января», - указал он.