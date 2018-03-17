В Сиднее пройдет саммит Австралия-АСЕАН

Партнерство между Австралией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии будет только расти в будущем, поэтому руководство Зеленого континента возлагает особые надежды на первый в истории специальный саммит Австралия-АСЕАН, который пройдет 17-18 марта в австралийском Сиднее. Об этом сказала министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Накануне саммита АСЕАН-Австралия Бишоп отклонила возможность присоединения страны к клубу лидеров Юго-Восточной Азии, о чем заявлял президент Индонезии Джоко Видодо.

"Если когда-нибудь наступит время, когда Австралия будет иметь честь быть приглашенной к членству в АСЕАН, мы очень серьезно рассмотрим такое предложение", - подчеркнула министр, давая понять, что время еще не пришло.

В то же время правительство Австралии рассчитывает, что саммит ознаменует "новую эру" в расширении экономического сотрудничества, политического диалога, политики и культурного взаимодействия.

В рамках мероприятия пройдут бизнес-саммит и антитеррористическая конференция. Для участия в саммите в Австралию уже прибыли главы государств и правительств стран АСЕАН. Среди них - премьер-министры Камбоджи, Мьянмы, Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Брунея, Малайзии, Лаоса и президент Индонезии. Единственным, кто отказался от участия в мероприятии, стал президент Филиппин Родриго Дутерте.

Накануне мероприятия уже состоялись двусторонние встречи между главами делегаций и премьер-министром Австралии по вопросам двустороннего сотрудничества.

Кроме вопросов, представляющих общий интерес, австралийские чиновники отметили готовность обсудить во время мероприятия и вопросы нарушений прав человека в Камбодже и Мьянме.

Эксперты считают, что проведением саммита Австралия-АСЕАН Австралия пытается вывести страны АСЕАН из-под влияния Китая.