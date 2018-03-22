В Эстонии аптекам могут разрешить вакцинировать людей от гриппа

Объединение аптек Эстонии предлагает решить проблему высокой заболеваемости гриппом, разрешив аптекарям делать прививки прямо в аптеках.

Об этом сказала член правления Объединения аптек Эстонии Кристийна Сепп, сообщает портал ERR.ee.

"Это неиспользованный потенциал, который на сегодняшний день есть в аптеках. Мы много раз давали понять чиновникам, что компетенция аптекарей не используется в полном объеме. Чтобы здравоохранение оставалось на высоком уровне, нужно искать другие методы. Используя знания и опыт аптекарей, это можно сделать", - считает она.

Вице-канцлер сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе поддержала эту инициативу, но напомнила, что для ее реализации нужны будут дополнительные инвестиции.

"Для предоставления подобных услуг аптекам нужны дополнительные инвестиции. Нужны медсестры, которые будут оценивать риски для здоровья желающих сделать прививку. Все должно будет документироваться в системе. Министерство приветствует такую инициативу аптек, но для начала нужно ввести больше услуг консультирования, которые не требуют больших инвестиций", - сказала Йессе.

Отмечается также, что практика вакцинации в аптеках в Европе не редкость. Например, сделать прививку в аптеке можно в Ирландии, Великобритании и Португалии.

В настоящее время Эстония занимает одно из первых мест в антирейтинге европейских стран с высокой смертностью от гриппа при уровне вакцинации населения менее 3%.