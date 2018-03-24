Французская полиция задержала женщину, связанную с преступником

Полиция задержала женщину после теракта во французском городе Треб.

Об этом сообщил прокурор, информирует Reuters.

Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником. Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали.

Как сообщалось, утром террорист открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо.