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Французская полиция задержала женщину, связанную с преступником

Теракт в городе Треб
07:47 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником.

Полиция задержала женщину после теракта во французском городе Треб.

Об этом сообщил прокурор, информирует Reuters.

Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником. Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали.

Как сообщалось, утром террорист открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо.

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Новости мира, Заложники, Полиция Франции, Теракт, Треб, Франция.
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