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Французская полиция задержала женщину, связанную с преступником
Новости мира: Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником.
Полиция задержала женщину после теракта во французском городе Треб.
Об этом сообщил прокурор, информирует Reuters.
Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником. Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали.
Как сообщалось, утром террорист открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо.
Telegraf.com.ua