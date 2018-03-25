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Бывшему президенту Перу запретили покидать страну

Педро Пабло Кучински
01:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В Перу обыскали дом экс-президента и запретили ему покидать страну.

Дом и прочее имущество бывшего президента Перу Педро Пабло Кучински обыскали в рамках дела о коррупции, кроме того, ему запретили покидать страну в течение следующих 18 месяцев.

Об этом сообщает South Wales Guardian.

"Наряду со слушаниями (по делу против Кучинского - ред.) прокуроры провели обыск дома Кучинского в Лиме и еще одной недвижимой собственности за пределами столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самого экс-главы Перу на заседании суда не было. Его адвокат пообещал полноценное сотрудничество своего клиента и заявил, что тот будет соблюдать просьбу прокурора не выезжать из страны в течение указанного времени.

Как сообщалось, 22 марта Кучинский заявил об отставке накануне голосования о его импичменте в Конгрессе. Его обвиняют в том, что он скрыл свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки.

Также через офшорную фирму он уклонялся от уплаты налогов в США.

Кучинский в официальном обращении не признал себя виновным, но сказал, что для страны будет лучше, если он сам уйдет.

 

Новым президентом страны стал бывший вице-президент страны Мартин Вискарра.

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Новости мира, Кучински запретили покидать страну, Обыскали дом Кучински, Педро Пабло Кучински.
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