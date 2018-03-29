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Представитель МИД Турции посетит США в пятницу

Флаги США и Турции
05:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 24news.com.ua

Новости мира: Турецкая сторона не называет дипломата, о котором идет речь.

МИД Турции в среду заявил о том, что один из представителей руководства турецкого внешнеполитического ведомства в пятницу посетит США для проведения переговоров о состоянии двусторонних отношений.

Об этом сообщает Reuters.

"Высокопоставленный дипломат по вопросам внешней политики Турции прибудет в Соединенные Штаты в пятницу для обсуждения отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что данный представитель МИД Турции в Вашингтоне проведет встречу с первым заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном, который после отставки Рекса Тиллерсона исполняет обязанности руководителя американского внешнеполитического ведомства.

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Новости мира, Джон Салливан, МИД Турции, США, Турция.
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