Представитель МИД Турции посетит США в пятницу

МИД Турции в среду заявил о том, что один из представителей руководства турецкого внешнеполитического ведомства в пятницу посетит США для проведения переговоров о состоянии двусторонних отношений.

Об этом сообщает Reuters.

"Высокопоставленный дипломат по вопросам внешней политики Турции прибудет в Соединенные Штаты в пятницу для обсуждения отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что данный представитель МИД Турции в Вашингтоне проведет встречу с первым заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном, который после отставки Рекса Тиллерсона исполняет обязанности руководителя американского внешнеполитического ведомства.