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Представитель МИД Турции посетит США в пятницу
Новости мира: Турецкая сторона не называет дипломата, о котором идет речь.
МИД Турции в среду заявил о том, что один из представителей руководства турецкого внешнеполитического ведомства в пятницу посетит США для проведения переговоров о состоянии двусторонних отношений.
Об этом сообщает Reuters.
"Высокопоставленный дипломат по вопросам внешней политики Турции прибудет в Соединенные Штаты в пятницу для обсуждения отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.
Предусматривается, что данный представитель МИД Турции в Вашингтоне проведет встречу с первым заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном, который после отставки Рекса Тиллерсона исполняет обязанности руководителя американского внешнеполитического ведомства.
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