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Бунт в венесуэльской тюрьме: власти назвали количество погибших

Бунт в райотделе полиции в Валенсии
12:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Правительство Венесуэлы подтвердило гибель 68 человек в результате бунта и пожара в райотделе полиции в городе Валенсия, обстоятельства тщательно расследуют.

Венесуэльское правительство заявило о 68 погибших в результате бунта и пожара в райотделе полиции в центре города Валенсия. Об этом сообщает Reuters.

"В среду венесуэльское правительство и свидетели заявили о 68 погибших в результате бунта и пожара в райотделе в центре города Валенсия", - идет речь в сообщении.

Генеральный прокурор Венесуэлы сообщил, что его ведомство проведет тщательное расследование для немедленного выяснения всех обстоятельств.

Отмечается, что к родственникам, которые ожидали новостей возле райотдела, применили слезоточивый газ. Более того, представители власти не сообщали им ни одной информации вплоть до позднего вечера.

Ранее СМИ сообщали о десятках погибших в Венесуэле в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо, где сначала вспыхнул бунт, а потом начался пожар.

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Новости мира, Бунт в райотделе полиции в Венесуэле, Валенсия, Количество погибших, Пожар в райотделе полиции в Венесуэле.
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