Бунт в венесуэльской тюрьме: власти назвали количество погибших

Венесуэльское правительство заявило о 68 погибших в результате бунта и пожара в райотделе полиции в центре города Валенсия. Об этом сообщает Reuters.

"В среду венесуэльское правительство и свидетели заявили о 68 погибших в результате бунта и пожара в райотделе в центре города Валенсия", - идет речь в сообщении.

Генеральный прокурор Венесуэлы сообщил, что его ведомство проведет тщательное расследование для немедленного выяснения всех обстоятельств.

Отмечается, что к родственникам, которые ожидали новостей возле райотдела, применили слезоточивый газ. Более того, представители власти не сообщали им ни одной информации вплоть до позднего вечера.

Ранее СМИ сообщали о десятках погибших в Венесуэле в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо, где сначала вспыхнул бунт, а потом начался пожар.