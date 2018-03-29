Бунт в венесуэльской тюрьме: власти назвали количество погибших
Новости мира: Правительство Венесуэлы подтвердило гибель 68 человек в результате бунта и пожара в райотделе полиции в городе Валенсия, обстоятельства тщательно расследуют.
Венесуэльское правительство заявило о 68 погибших в результате бунта и пожара в райотделе полиции в центре города Валенсия. Об этом сообщает Reuters.
"В среду венесуэльское правительство и свидетели заявили о 68 погибших в результате бунта и пожара в райотделе в центре города Валенсия", - идет речь в сообщении.
Генеральный прокурор Венесуэлы сообщил, что его ведомство проведет тщательное расследование для немедленного выяснения всех обстоятельств.
Отмечается, что к родственникам, которые ожидали новостей возле райотдела, применили слезоточивый газ. Более того, представители власти не сообщали им ни одной информации вплоть до позднего вечера.
Ранее СМИ сообщали о десятках погибших в Венесуэле в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо, где сначала вспыхнул бунт, а потом начался пожар.