https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_54199010-150x90.jpg Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/3983957-v-avstralii-upal-vozdushnyiy-shar-est-postradavshie.html
В Австралии упал воздушный шар, есть пострадавшие
Новости мира: Девять человек пострадали при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) в Австралии.
Утром в пятницу, 30 марта, в Австралии упал воздушный шар в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина).
Об этом сообщает Sidney Morning Herald.
При падении шара пострадали девять человек.
Как отмечается, пострадавшие госпитализированы с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник.
Врачи сообщили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Telegraf.com.ua