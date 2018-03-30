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В Австралии упал воздушный шар, есть пострадавшие

Воздушный шар
08:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Девять человек пострадали при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) в Австралии.

Утром в пятницу, 30 марта, в Австралии упал воздушный шар в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина).

Об этом сообщает Sidney Morning Herald.

При падении шара пострадали девять человек.

Как отмечается, пострадавшие госпитализированы с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник.

Врачи сообщили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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Новости мира, Австралия, Воздушный шар, Охотничья долина.
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