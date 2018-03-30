В Австралии упал воздушный шар, есть пострадавшие

Утром в пятницу, 30 марта, в Австралии упал воздушный шар в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина).

Об этом сообщает Sidney Morning Herald.

При падении шара пострадали девять человек.

Как отмечается, пострадавшие госпитализированы с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник.

Врачи сообщили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.