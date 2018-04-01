В Сомали боевики напали на базу миротворцев

Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на базу миротворцев из Организации африканского единства в Сомали, сообщают в воскресенье СМИ со ссылками на источники в армейских кругах. База располагается в районе города Буламарер в 130 км от столицы Сомали Могадишо.

Столкновение между террористами и силами миротворцев продолжалось около четырех часов после того, как нападавшие, пытаясь прорваться на территорию базы, подорвали у ее ворот заминированный автомобиль. Один из источников сообщил журналистам, что в результате перестрелки есть погибшие, однако их точное число пока не установлено.