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В Сомали боевики напали на базу миротворцев

"Аш-Шабаб"
17:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: База миротворцев неподалеку от столицы Сомали Могадишо подверглась нападению боевиков группировки "Аш-Шабаб".

Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на базу миротворцев из Организации африканского единства в Сомали, сообщают в воскресенье СМИ со ссылками на источники в армейских кругах. База располагается в районе города Буламарер в 130 км от столицы Сомали Могадишо.

Столкновение между террористами и силами миротворцев продолжалось около четырех часов после того, как нападавшие, пытаясь прорваться на территорию базы, подорвали у ее ворот заминированный автомобиль. Один из источников сообщил журналистам, что в результате перестрелки есть погибшие, однако их точное число пока не установлено.

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Новости мира, Аш-Шабаб, База, Боевики, Миротворцы, Могадишо, Нападение, Сомали.
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