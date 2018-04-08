ЕС обвинил власти Сирии и ее союзников в применении химоружия

Евросоюз выразил серьезное беспокойство в связи с очередным применением силами Асада химического оружия в Сирии, упомянув при этом роль России, которая блокирует решения СБ ООН относительно прекращения этих атак против гражданских.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Европейского Союза, распространенном в воскресенье.

"Сообщения из города Дума, который страдает от осады и бомбардировок со стороны сил режима (Асада - ред.) и его союзников, говорят о том, что вчера вечером погибло много гражданских, в том числе в укрытиях, где они скрывались от нападений. Доказательства свидетельствуют о еще одной химатаке со стороны режима", - отмечается в заявлении.

При этом акцентируется внимание, что почти год тому назад силы Асада провели масштабную химическую атаку в городе Хан Шейхун. "Это причина для серьезной обеспокоенности, что химическое оружие продолжает использоваться, особенно против гражданских. ЕС решительно осуждает применение химоружия и призывает международное сообщество к немедленному реагированию", - подчеркнули в ЕС.

В этой связи также упоминается позиция России в СБ ООН, которая в ноябре прошлого года заветировала продление мандата Объединенного следственного механизма, который расследовал химатаки в Сирии. "ЕС призывает Совет безопасности ООН немедленно возобновить этот механизм для выявления виновных в химических атаках", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз обратился с призывом к России и Ирану "использовать свое влияние" на режим, чтобы предотвратить дальнейшие нападения и обеспечить прекращение боевых действий в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН. "Защита гражданских должна оставаться безусловным приоритетом", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что "Европейский Союз продолжит мобилизировать усилия в борьбе против применения химического оружия" для того, чтобы привлечь к ответственности виновных за это.

Как сообщалось, 7 апреля во время атаки войск режима Асада на город Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие.

По данным волонтерских и мониторинговых организаций, погибли по меньшей мере 70 человек.

В этой связи Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором призвал привлечь к ответственности режим Асада и его союзников.