Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте
Новости: На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Умер известный украинский художник-постановщик Эдуард Колесов Умер известный украинский художник-постановщик Эдуард Колесов
X

ЕС обвинил власти Сирии и ее союзников в применении химоружия

Восточная Гута
21:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Евросоюз напомнил о роли России в связи с химатакой в Сирии.

Евросоюз выразил серьезное беспокойство в связи с очередным применением силами Асада химического оружия в Сирии, упомянув при этом роль России, которая блокирует решения СБ ООН относительно прекращения этих атак против гражданских.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Европейского Союза, распространенном в воскресенье.

"Сообщения из города Дума, который страдает от осады и бомбардировок со стороны сил режима (Асада - ред.) и его союзников, говорят о том, что вчера вечером погибло много гражданских, в том числе в укрытиях, где они скрывались от нападений. Доказательства свидетельствуют о еще одной химатаке со стороны режима", - отмечается в заявлении.

При этом акцентируется внимание, что почти год тому назад силы Асада провели масштабную химическую атаку в городе Хан Шейхун. "Это причина для серьезной обеспокоенности, что химическое оружие продолжает использоваться, особенно против гражданских. ЕС решительно осуждает применение химоружия и призывает международное сообщество к немедленному реагированию", - подчеркнули в ЕС.

В этой связи также упоминается позиция России в СБ ООН, которая в ноябре прошлого года заветировала продление мандата Объединенного следственного механизма, который расследовал химатаки в Сирии. "ЕС призывает Совет безопасности ООН немедленно возобновить этот механизм для выявления виновных в химических атаках", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз обратился с призывом к России и Ирану "использовать свое влияние" на режим, чтобы предотвратить дальнейшие нападения и обеспечить прекращение боевых действий в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН. "Защита гражданских должна оставаться безусловным приоритетом", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что "Европейский Союз продолжит мобилизировать усилия в борьбе против применения химического оружия" для того, чтобы привлечь к ответственности виновных за это.

Как сообщалось, 7 апреля во время атаки войск режима Асада на город Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие.

По данным волонтерских и мониторинговых организаций, погибли по меньшей мере 70 человек.

В этой связи Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором призвал привлечь к ответственности режим Асада и его союзников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Восточная Гута, ЕС, Россия, Сирия, Химическое оружие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Экс-президент Бразилии заявил о готовности сдаться полиции и отбыть наказание СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына Столтенберг хочет наказать Россию

Последние новости

Команда Трампа обсудит варианты реакции на сообщения о химатаке в Сирии Эти автомобили легко пройдут 300 тыс. км с минимальными затратами (Видео) В Японии впервые за 17 лет выпал апрельский снег
Сегодня читают
01 Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
02 Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
03 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
04 Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)
05 Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео)
Новости сегодня
22:30 В Киевской области задержан браконьер
22:29 Не Дракулой единым: чарующая красота пейзажей таинственной Румынии (Фото)
22:21 Гладкий обошел Шевченко (Видео)
22:20 Смех до слез: девушки, которые слегка переборщили с макияжем
22:19 Действующие советы, которые помогут не переедать во время праздников
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский поздравил христиан с Пасхой Папа Римский поздравил христиан с Пасхой
Новости: В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне В Германии предотвратили теракт
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику
Добавить комментарий
0