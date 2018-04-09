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Самолет в Аргентине потерпел крушение

Самолет PA-34
14:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Аргентине разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли пять человек.

В аргентинской провинции Ла-Пампа в результате падения легкомоторного самолета погибли пять человек.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Бюро по расследованию событий в гражданской авиации Аргентины.

 

"Пять человек, находившихся на борту, погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca разбился между городами Кума-Кума и Пеллегрини.

О причинах катастрофы не сообщается.

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Новости мира, Авиация Аргентины, Аргентина, Катастрофа, Кума-Кума, Ла-Пампа, Пеллегрини, Упал самолет.
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