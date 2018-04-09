Самолет в Аргентине потерпел крушение
Новости мира: В Аргентине разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли пять человек.
В аргентинской провинции Ла-Пампа в результате падения легкомоторного самолета погибли пять человек.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Бюро по расследованию событий в гражданской авиации Аргентины.
[AVISO] Accidente avión PA 34 Piper Seneca Matr LV-GZK a aprox 15:00 hs UTC en zona rural entre Quemú-Quemú y Pellegrini (La Pampa) - 5 ocupantes fallecidos. Investigadores ya en viaje al lugar del suceso
— JIAAC (@JIAAC_AR) 8 апреля 2018 г.
"Пять человек, находившихся на борту, погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.
PA 34 Seneca LV-GZK crashed in Buenos Aires, Argentina. Five people died. https://t.co/49uUoXJz7l pic.twitter.com/m5D20WKYyH
— Adrián (@AlfaMay2) 8 апреля 2018 г.
Отмечается, что легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca разбился между городами Кума-Кума и Пеллегрини.
О причинах катастрофы не сообщается.