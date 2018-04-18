Канада готовится к легализации марихуанны

Федеральное правительство Канады выделило нескольким министерствам и агентствам более 85.1 миллиона долларов с целью подготовки к будущей легализации марихуаны.

Это следует из документов, поданных в парламент министром финансов Канады Биллом Морно.

Так, министерство здравоохранения получит дополнительно в этом бюджетном году 65.1 млн долл, которые будут использованы на «администрирование федеральной политики в отношении дегализации и строгого регулирования марихуаны».

Более 7 млн долл будет выделено Пограничной службе, которая должна усилить контроль за наркотрафиком. Еще 1.1 млн долл получит министерство внутренних дел, которое также должно внести свою лепту в подготовку к легализации.

Наконец, почти 12 млн долл на разработку лучшей методики налогообложения марихуаны получит Налоговое агентство.