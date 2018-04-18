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Канада готовится к легализации марихуанны

Марихуана
08:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости мира: Правительство Канады профинансировало подготовку проекта о легализации марихуаны.

Федеральное правительство Канады выделило нескольким министерствам и агентствам более 85.1 миллиона долларов с целью подготовки к будущей легализации марихуаны.

Это следует из документов, поданных в парламент министром финансов Канады Биллом Морно.

Так, министерство здравоохранения получит дополнительно в этом бюджетном году 65.1 млн долл, которые будут использованы на «администрирование федеральной политики в отношении дегализации и строгого регулирования марихуаны».

Более 7 млн долл будет выделено Пограничной службе, которая должна усилить контроль за наркотрафиком. Еще 1.1 млн долл получит министерство внутренних дел, которое также должно внести свою лепту в подготовку к легализации.

Наконец, почти 12 млн долл на разработку лучшей методики налогообложения марихуаны получит Налоговое агентство.

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Все по теме:

Новости мира, Канада, Канадское правительство, Легализация марихуаны, Марихуана, Минздрав Канады.
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