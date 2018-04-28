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Переполненный пассажирами автомобиль в Индии протаранил грузовик

ДТП в Индии
15:09 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Индии автомобиль в пассажирами протаранил припаркованный грузовик, погибли 9 человек.

В Индии автомобиль с пассажирами врезался в припаркованный грузовик. В результате столкновения погибли по меньшей мере 9 человек, передает New Indian Express.

Отмечается, что на момент столкновения в автомобиле находилось 17 человек. Кроме девяти погибших, еще семь человек получили ранения, их доставили в ближайшую больницу.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от города Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости.

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Новости мира, ДТП в Индии, Индия, Погибшие, Превышение скорости, Столкновение.
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