Переполненный пассажирами автомобиль в Индии протаранил грузовик

В Индии автомобиль с пассажирами врезался в припаркованный грузовик. В результате столкновения погибли по меньшей мере 9 человек, передает New Indian Express.

Отмечается, что на момент столкновения в автомобиле находилось 17 человек. Кроме девяти погибших, еще семь человек получили ранения, их доставили в ближайшую больницу.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от города Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости.