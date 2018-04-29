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В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
Новости мира: В Ливии на взлетно-посадочной полосе разбился транспортный самолет, трое людей погибли.
В Ливии три человека погибли в результате катастрофы транспортного самолета, которая произошла вблизи нефтяного месторождения Эль-Шарара.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инженера-нефтяника.
"Трое человек погибли в результате крушения транспортного самолета на аэродроме ливийского нефтяного месторождения Эль-Шарара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибли два пилота и еще один член экипажа.
По данным СМИ, самолет упал и взорвался в пустыне, далеко от технических объектов. Самолет использовался для перевозки запасов на удаленное месторождение.
Telegraf.com.ua