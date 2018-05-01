В бразильском Сан-Пауло пожар в 26-этажном здании
Новости мира: По предварительным данным, в результате обвала погиб один человек, причиной пожара считается взрыв бытового газа.
В крупнейшем городе Бразилии, Сан-Пауло, после масштабного пожара разрушилась 26-этажное здание. По предварительным данным, в результате обвала погиб один человек, передает BBC.
Предварительно, причиной пожара считается взрыв бытового газа, к тушению пожара привлекалось бригада из более 150 пожарных.
Incêndio controlado agora #Paissandu #SaoPaulo #incendio pic.twitter.com/jfKAoRJ41F
— Raphael Chaib (@mustabr) 1 мая 2018 г.
Сообщается, что во время пожара в здании находились арендаторы, спасатели опасаются, что количество жертв может возрасти.
Пожар начался около 01:20 по местному времени (6:20 по Киеву), пламя быстро распространилось на верхние этажи. Дом разрушился через 90 минут после начала пожара.