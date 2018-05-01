В бразильском Сан-Пауло пожар в 26-этажном здании

В крупнейшем городе Бразилии, Сан-Пауло, после масштабного пожара разрушилась 26-этажное здание. По предварительным данным, в результате обвала погиб один человек, передает BBC.

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Предварительно, причиной пожара считается взрыв бытового газа, к тушению пожара привлекалось бригада из более 150 пожарных.

Сообщается, что во время пожара в здании находились арендаторы, спасатели опасаются, что количество жертв может возрасти.

Пожар начался около 01:20 по местному времени (6:20 по Киеву), пламя быстро распространилось на верхние этажи. Дом разрушился через 90 минут после начала пожара.