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Пашинян призвал сторонников не расходиться с площади Республики в Ереване

Никол Пашинян
19:12 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Десятки тысяч сторонников Николы Пашиняна продолжают оставаться на площади Республики в центре Еревана.

Кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал всех своих сторонников оставаться на площади Республики.

"Народ, прошу вас ждать нас на площади Республики", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

С раннего утра несколько десятков тысяч человек на площади Республики ожидают результатов голосования на выборах нового премьера.

Единственным кандидатом на этот пост является Н.Пашинян.

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Новости мира, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Площадь Республики.
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