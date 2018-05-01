Пашинян призвал сторонников не расходиться с площади Республики в Ереване

Кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал всех своих сторонников оставаться на площади Республики.

"Народ, прошу вас ждать нас на площади Республики", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

С раннего утра несколько десятков тысяч человек на площади Республики ожидают результатов голосования на выборах нового премьера.

Единственным кандидатом на этот пост является Н.Пашинян.