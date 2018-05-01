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Пашинян призвал сторонников не расходиться с площади Республики в Ереване
19:12 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Новости мира: Десятки тысяч сторонников Николы Пашиняна продолжают оставаться на площади Республики в центре Еревана.
Кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал всех своих сторонников оставаться на площади Республики.
"Народ, прошу вас ждать нас на площади Республики", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.
С раннего утра несколько десятков тысяч человек на площади Республики ожидают результатов голосования на выборах нового премьера.
Единственным кандидатом на этот пост является Н.Пашинян.
Telegraf.com.ua