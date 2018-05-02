Экстремал покорил гигантскую волну и установил мировой рекорд (Видео)

В Португалии бразильский серфер Родриго Коха установил мировой рекорд, прокатившись на волне, высота которой составила 80 футов (свыше 24 метров). Об этом пишет The Mashable. Рекорд 38-летний экстремал установил еще в ноябре прошлого года, однако только сейчас был удостоен почетного звания рекордсмена и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Известно, что бразилец превзошел рекорд, установленный американцем Гарреттом Макнамарой. Серфер в 2011 году покорил волну высотой 78 футов. Ранее сообщалось, что девушка установила мировой рекорд по пробегу на каблуках. Она преодолела дистанцию в 42 километра.