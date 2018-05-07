Чемпионат мира по хоккею 2018

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии
Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии
Новости: В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
Новости: "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
Новости: КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
X

В Бразилии упал вертолет с невестой, летевшей на свадьбу

Упавший вертолет
01:01 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Несмотря на инцидент, свадьба продолжилась.

В бразильском штате Сан-Паулу упал вертолет с невестой, летевшей к жениху на свадьбе. Трое человек получили незначительные травмы, невеста выжила.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на Globo.

"Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся", - говорится в сообщении.

В вертолете были невеста, пилот, фотограф и ребенок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бразилия, Вертолет, Сан-Паулу, Свадьба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Китай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море В Китае надеются на успех переговоров КНДР и США ООН предложила помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи

Последние новости

В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина Натурщицы, которые позировали знаменитым художникам (Фото) В Нигерии вооруженные нападавшие убили в селе более 50 человек
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
03 Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Один из лидеров "Шахтера" продолжит карьеру в "Наполи"
Новости сегодня
01:55 Ученые доказали, что ранее на Луне существовала вода
01:15 Простые правила, которые помогут вам надолго сохранить молодость и красоту
01:14 Свитолина оценила свои шансы выиграть турнир WTA в Мадриде
01:03 Хохот до упада: домашние питомцы, хозяева которых пожалели о стрижке
00:34 Стал известен арбитр финала Кубка Украины по футболу
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма
Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма
Добавить комментарий
0