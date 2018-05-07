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В Бразилии упал вертолет с невестой, летевшей на свадьбу
01:01 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: Несмотря на инцидент, свадьба продолжилась.
В бразильском штате Сан-Паулу упал вертолет с невестой, летевшей к жениху на свадьбе. Трое человек получили незначительные травмы, невеста выжила.
Об этом сообщает 112 со ссылкой на Globo.
"Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся", - говорится в сообщении.
В вертолете были невеста, пилот, фотограф и ребенок.
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