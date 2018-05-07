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Туристический автобус в Египте протаранил грузовик

Скорая помощь Египта
07:36 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Автобус перевозил 48 граждан Судана из Хартума в Каир и столкнулся с грузовиком.

Вчера в египетской провинции Эль-Минья в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком трое суданцев погибли и более 50 ранены.

Об этом сообщает Xinhua.

"Автобус был на пути из столицы Судана Хартумы в Каир, когда столкнулся с грузовиком, нагруженным цементом", - говорится в сообщении.

Среди погибших 50-летний водитель автобуса из Судана.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в провинции.

Ранее в Египте также попал в ДТП туристический автобус. Трое китайцев погибли, восемь получили ранения.

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Новости мира, ДТП, ДТП в Египте, Египет, Туристический автобус, Эль-Минья.
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