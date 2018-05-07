Туристический автобус в Египте протаранил грузовик

Вчера в египетской провинции Эль-Минья в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком трое суданцев погибли и более 50 ранены.

Об этом сообщает Xinhua.

"Автобус был на пути из столицы Судана Хартумы в Каир, когда столкнулся с грузовиком, нагруженным цементом", - говорится в сообщении.

Среди погибших 50-летний водитель автобуса из Судана.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в провинции.

Ранее в Египте также попал в ДТП туристический автобус. Трое китайцев погибли, восемь получили ранения.