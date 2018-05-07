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Туристический автобус в Египте протаранил грузовик
Новости мира: Автобус перевозил 48 граждан Судана из Хартума в Каир и столкнулся с грузовиком.
Вчера в египетской провинции Эль-Минья в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком трое суданцев погибли и более 50 ранены.
Об этом сообщает Xinhua.
"Автобус был на пути из столицы Судана Хартумы в Каир, когда столкнулся с грузовиком, нагруженным цементом", - говорится в сообщении.
Среди погибших 50-летний водитель автобуса из Судана.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы в провинции.
Ранее в Египте также попал в ДТП туристический автобус. Трое китайцев погибли, восемь получили ранения.
Telegraf.com.ua