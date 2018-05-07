В Бразилии упал вертолет с летевшей на свадьбу невестой (Видео)

В бразильском штате Сан-Паулу упал вертолет с невестой, летевшей к жениху на свадьбе. Трое человек получили незначительные травмы, невеста выжила. Об этом сообщает Globo. "Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся", - говорится в сообщении. В вертолете были невеста, пилот, фотограф и ребенок. Несмотря на инцидент, свадьба продолжилась.