На рынке в Сомали произошел взрыв: 5 человек погибли, 10 ранены

В Сомали в результате взрыва на рынке погибли по меньшей мере пять человек, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

"Взрыв произошел на оживленном рынке по продаже листьев ката (легкий наркотик-стимулятор) в городе Ванлавейн, примерно в 90 км к северо-западу от Могадишо", - говорится в сообщении.

По словам капитана полиции Фараха Исмаила, количество жертв может возрасти.

Полиция расследует, был ли взрыв спровоцирован заложенной бомбой или террористом-смертником.