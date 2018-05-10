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На рынке в Сомали произошел взрыв: 5 человек погибли, 10 ранены

Сомали
07:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Сомали на рынке по продаже листьев ката прогремел взрыв, в результате чего погибли 5 человек и еще 10 ранены.

В Сомали в результате взрыва на рынке погибли по меньшей мере пять человек, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

"Взрыв произошел на оживленном рынке по продаже листьев ката (легкий наркотик-стимулятор) в городе Ванлавейн, примерно в 90 км к северо-западу от Могадишо", - говорится в сообщении.

По словам капитана полиции Фараха Исмаила, количество жертв может возрасти.

Полиция расследует, был ли взрыв спровоцирован заложенной бомбой или террористом-смертником. 

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Новости мира, Взрыв в Сомали, Могадишо, Сомали, Теракт.
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