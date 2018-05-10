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На рынке в Сомали произошел взрыв: 5 человек погибли, 10 ранены
Новости мира: В Сомали на рынке по продаже листьев ката прогремел взрыв, в результате чего погибли 5 человек и еще 10 ранены.
В Сомали в результате взрыва на рынке погибли по меньшей мере пять человек, еще 10 получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
"Взрыв произошел на оживленном рынке по продаже листьев ката (легкий наркотик-стимулятор) в городе Ванлавейн, примерно в 90 км к северо-западу от Могадишо", - говорится в сообщении.
По словам капитана полиции Фараха Исмаила, количество жертв может возрасти.
Полиция расследует, был ли взрыв спровоцирован заложенной бомбой или террористом-смертником.
Telegraf.com.ua