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От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека

Жара
06:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Число погибших росло каждый день на этой неделе, причем еще вчера было зафиксировано 17 смертей, сегодня же число жертв достигло 33 человек.

В южной части канадской провинции Квебек 33 человека погибли из-за аномальной жары, которая установилась в прошлую пятницу.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, 29 июня в Квебеке температура достигла 35°C.

СМИ пишут, что Квебек переживает подобную жару впервые за последние несколько десятилетий.

Должностные лица призывают людей пить много воды и оставаться в тени, заходить к своим соседям и интересоваться их самочувствием. В городах также открыты бассейны и кондиционируемые помещения.

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Новости мира, Аномальная жара, Гибель людей, Канада, Погода.
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