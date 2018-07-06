От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека

В южной части канадской провинции Квебек 33 человека погибли из-за аномальной жары, которая установилась в прошлую пятницу.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, 29 июня в Квебеке температура достигла 35°C.

СМИ пишут, что Квебек переживает подобную жару впервые за последние несколько десятилетий.

Должностные лица призывают людей пить много воды и оставаться в тени, заходить к своим соседям и интересоваться их самочувствием. В городах также открыты бассейны и кондиционируемые помещения.