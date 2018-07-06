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От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
Новости мира: Число погибших росло каждый день на этой неделе, причем еще вчера было зафиксировано 17 смертей, сегодня же число жертв достигло 33 человек.
В южной части канадской провинции Квебек 33 человека погибли из-за аномальной жары, которая установилась в прошлую пятницу.
Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, 29 июня в Квебеке температура достигла 35°C.
СМИ пишут, что Квебек переживает подобную жару впервые за последние несколько десятилетий.
Должностные лица призывают людей пить много воды и оставаться в тени, заходить к своим соседям и интересоваться их самочувствием. В городах также открыты бассейны и кондиционируемые помещения.
Telegraf.com.ua